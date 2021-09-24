迷你倉大火研訊　高級隊長指火場狹小不宜用引端繩

2016年6月牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，高級消防隊長張耀升和消防隊目許志傑殉職。2人的死因研訊今天（24日）繼續在死因裁判法庭進行，續由曾與張耀升同在訓練學校擔任教官的時任高級消防隊長黎健武作供。死者家屬代表質疑，當時火場沒有使用引端繩，令消防員難以逃生。黎回應時強調火場環境狹小，引端繩或個人繩容易被鐵枝或鎖頭鈎住，因此不適合使用。

黎健武指，他所屬的煙火特遣隊當日由助理消防區長余家鋭擔任入口指揮官，余會為他們檢查裝備，亦會留意他們的衞士個人防護系統有否啟動。當日煙火特遣隊專用的入口指揮站並無黑板及計時器，由煙火特遣隊成員自行決定何時離開火場，黎表示這是煙火特遣隊一貫做法，因成員經常在前線留守，故黎認為由他們擔任此角色更為合適。而張耀升並非煙火特遣隊成員，黎沒有留意他進入火場前的情況。

家屬代表律師問黎，為何不在火場內設置引端繩，黎解釋現場環境太大，間隔亦複雜，不適合使用引端繩，擔心引端繩會被鎖頭、鐵枝等鈎住，降低工作效率及安全性。黎認為消防員可透過觸摸滅火喉找尋出路，但他同意滅火喉沒有引端繩上用作指引方向的銅扣，要摸到喉筆才知道火場方向。黎又認為當時現場並非屬複雜的搜救工作，理應可以靠滅火喉找尋火場出口。對此律師提出質疑，滅火喉會否有可能會「屈」進橫巷，如消防員在此情況下找出路將要花費更多時間及精力。黎不排除有此可能性，但強調日常訓練有演習過類似情況。