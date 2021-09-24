3港大生涉宣揚恐怖主義還押　高院批准保釋

香港大學學生會評議會今年7月通過「哀悼」恐怖襲警者的動議，事後4名港大學生被控告違反《港區國安法》中的宣揚恐怖主義罪，當中只有其中一名被告容頌禧獲批准保釋。其餘3名被令還押候訊的被告，今天（24日）向高院原訟庭申請保釋。國安法案件指定法官杜麗冰聽罷陳詞後，決定批准3人保釋外出，稍後會以書面形式交代理由。

法官批准3名被告張敬生（19歲）、郭永皓（20歲）及杜林丞亨（18歲）以5萬港元擔保，而張敬生的家人自簽5萬港元擔保；其餘2人則各由一名家人以5萬港元人事擔保。期間3人不准離港，須遵守宵禁令，及每星期到警署報到，保釋期間不得受訪，不得居住在港大宿舍或參與任何學生會組織，不得發布或轉載危害國家安全的言論，不得接觸外國政府官員、各級議會成員或其他服務於以上人員的人士，不得直接或間接組織任何對抗港府及中國的活動，及不得作出任何危害國家安全的行為。

上述3名被告及早前已獲准保釋的容頌禧（19歲），同被控一項宣揚恐怖主義罪，指他們於2021年7月7日，在香港宣揚恐怖主義。4人也被控一項交替控罪，即煽惑他人有意圖而傷人罪，指他們於同日在香港非法煽惑他人，有意圖地使香港警務處警務人員身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害警務人員。

案件在今年8月19日首次提訊時，國安法案件指定法官、署理總裁判官羅德泉批准容頌禧保釋候訊，但律政司隨即申請覆核該保釋決定，期間容被繼續扣押。高院在8月28日開庭處理律政司之覆核，結果法官駁回律政司的覆核，維持裁判法院准許容保釋之決定。本案會在10月15日再提訊。