港大發現低溫環境加劇新冠病毒傳播　抑制中和抗體反應

香港大學李嘉誠醫學院微生物學系在金黃敘利亞倉鼠模型中，發現低環境溫度會加劇新冠肺炎的感染嚴重程度。這項研究由陳福和醫生及袁國勇教授帶領，研究結果已在國際科學期刊《Clinical Infectious Diseases》發表。

研究團隊對金黃敘利亞倉鼠進行攻毒實驗，研究新冠病毒在不同環境溫度下的連續病毒負荷、免疫反應、組織病理學變化和病毒散播模式。倉鼠被分為低溫(12-15°C)、高溫(30-33°C)及室溫(21°C)三組，然後被注射相同劑量的新冠病毒於牠們的鼻腔內，團隊再定期收集倉鼠的鼻甲骨組織、氣管組織和肺部組織。

結果，在感染後的第7天，低溫飼養的倉鼠的呼吸道組織都出現明顯更多病毒，肺部亦出現嚴重發炎和出血，促炎性細胞因子和趨化因子的水平明顯較高，炎症損傷幾乎沒有恢復迹象。牠們口腔拭子病毒載量在第10天至第17天亦較高，而血清中和抗體滴度亦在感染後第7天和第30天明顯較低。

這項研究證明，低環境溫度會加劇病毒散播的能力、疾病感染的嚴重程度和促炎性細胞因子及趨化因子的水平，並抑制感染新冠病毒的倉鼠的中和抗體反應。因此，團隊建議所有符合接種條件的市民在冬天前接種疫苗，降低感染後的嚴重性。