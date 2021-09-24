市建局重建油旺研究終有新進展　擬增額外建築樓面面積　

市區重建局重建油麻地及旺角地區研究討論多年，終有具體進展。該局早年於研究當中根據發展密度、設計人口規模和對資源的影響，制定了「正、負、零」3個概念藍圖方案。政府最新決定是採用當中的「正」方案，即相比現有分區計劃大綱圖所訂定的限制，增加額外建築樓面面積。市建局期望明年公布指引及展開首批的改劃建議。立法會發展事務委員會會議將於下周二(28日)開會討論。

市建局表示，在短期內會就重整計劃和擬議規劃工具的推行模式諮詢不同專業團體及相關持份者意見。目前發展局連同相關部門正與市建局密鑼緊鼓，敲定各項實施細節。

政府大致歡迎油旺研究所建議的方向，而採用的「正」方案將被採納作規劃願景，為日後逐步改劃相關的分區計劃大綱圖，以及城市規劃委員會考慮市建局或私人市場就發展建議提交的規劃申請時，提供指引。

當局同時支持推行研究中建議的新規劃工具，例如地積比率轉移、整合街區發展及住用和非住用地積比率互換，促進該兩區的市區更新，並在適當情況下推展至其他地區，以提高重建項目的商業可行性和吸引私人發展商參與。

當立法會發展事務委員會下周開會討論後，市建局會就建議及擬議規劃工具實施細節，諮詢專業團體及其他持份者，包括區議會、地產建設商會及城規會。根據收到的意見，市建局將會與政府訂立推行細則，包括公布擬議適宜作地積比轉移的「送出地盤」及「接收地盤」等準則，以作其後向城規會提出規劃申請的指引；準備修訂分區計劃大綱圖，為概念藍圖方案的建議提供法定規劃框架，以及考慮提供額外地積比率或建築總樓面面積寬免，鼓勵實現有利市區規劃的特定目標，其後會確立並啟動早期項目。

所謂「正、負、零」三個概念藍圖方案。「正」方案的設定是增長與宜居，重點是促進經濟增長，旨在於基礎設施和規劃容量的限制下增加總樓面面積(較側重非住宅樓面面積)。「負」方案透過進行大規模重組和減少人口，創建一個宜居城市，此方案需要政府採取更多主導措施。「零」方案處於兩者之間，在維持現行分區計劃大綱圖容許的總樓面面積基礎上，改善宜居環境。設計人口上限設定為現有水平(213000人)，並介乎150000人(比現有水平少30%)至213000人。