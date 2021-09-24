支聯會回覆保安局　稱常委均失人身自由無法討論回應

香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）向保安局局長鄧炳強，就有關局方指禁止支聯會運作是維護國家安全、公共安全及公共秩序一事，發信作相關回覆。該會今（24日）在Facebook公開有關信件指，支聯會不認同、亦不接受警務處處長和保安局局長對支聯會作出的定性，亦認為港府沒有清晰和足夠理據將支聯會定性為危害國家安全、公共安全及公共秩序。信內續指，現時支聯會全體在任常委均失去人身自由，無法開會就此作出全面討論和逐點回應。

支聯會表示，其公司秘書在諮詢法律意見及各在任常委意見後，今午透過電郵方式代表支聯會回覆保安局局長。信內指，支聯會在香港合法註冊並合法運作已超過32年，目前港府並無理據認明支聯會的存在是危害國家安全；又批評任何對支聯會無理指控及任意取締，均違反《基本法》第27及39條等的結社自由保障。

該會續指，現正啟動解散程序，於明日（25日）舉行特別會議大會議決是否解散支聯會；倘若有關特別決議獲通過，支聯會便立即進入清盤階段，實質上等於組織已告解散。有關解散的特別決議須在特別會員大會中獲得出席並參與表決的4分之3成員支持，才屬有效。