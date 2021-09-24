財會通過紀律部隊職系架構檢討　警員起薪增至逾2.6萬元

政府早前全面接納《紀律部隊職系架構檢討報告書》有關建議，檢討涵蓋29個職系約6.3萬名紀律部隊人員。立法會財務委員會今日(24日)批准建議，有關建議及受影響職級內現職人員的一般薪級轉換安排，將由財委會批准的當月首日起實施。

報告書提及，所有招聘職級的起薪點提高1個薪點和頂薪點提高2個薪點，以警員為例，起薪增至每月26,190港元，頂薪則增至38,365港元；而入境事務助理員職級的起薪點則額外多1個薪點，即22,725港元。

報告書又提到，有關檢討自2018年年尾展開，惟其後本港發生連串公眾活動及暴力事件，加上新冠肺炎疫情影響，多次原定的會晤須押後，令檢討無法按時在約18個月內完成；並指全體紀律部隊人員一直沉着應對嚴峻挑戰，對維持香港的安全和穩定貢獻良多，對此表示謝意。

早前有議員指出紀律部隊職系架構檢討10年進行一次，未必可以趕上社會發展步伐。政府則指出10年是指導性原則，如果個別職系招聘遇到困難，或者職務有根本性轉變，在政府及行政會議同意下亦可以進行個別檢討。