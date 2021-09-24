「小鐵漢」下周一做大手術　名醫羅冠中離職前親自操刀

患有先天性心臟病的4歲男童「小鐵漢」Kansas將於下星期一(27日)做第3階段的單心室循環手術，並由早前有傳10月辭職移民的兒童醫院心胸外科顧問醫生羅冠中操刀。

Kansas父母在Facebook表示，Kansas心導管出來結果不錯，成功率會提高，但始終是大手術，需要一整天時間，難免有未能預計的風險。而且，這次的關鍵在於完成手術後的48小時，如果身體新建的循環系統出現排斥，就需要立即再動刀拆掉、還原，再等換心救命，形容是Kansas的「終極一戰」。

不過，一家3口都對手術充滿信心，因為醫生表示Kansas身體內外狀態是做手術的最佳時機，加上是多年的戰友羅冠中操刀，相信一定「Sure Win」。而Kansas知道明天要入院也不擔心，因為有父母陪伴左右。他們表示，期待看到Kansas更健康的身體，期待他有能力行兩層樓梯上學不喘一口氣，也不用媽媽抱，展露更多笑容。

貼文又分享多張Kansas近日的生活照，包括一家3口去乘纜車、中秋節與同學一起玩燈籠的時刻，留言欄也有很多網民祝福Kansas手術順利，相當窩心。他們又稱，知道有好多患複雜心病的病友都陸陸續續收到醫院電話，安排在10月底前做手術，原本等了2年的病友也立即安排到，相當感謝醫院為一眾受影響病人的應急安排。

上月中，Kansas的手術醫生羅冠中有傳移民，將於10月離開醫管局，引起病童家長憂慮複雜的兒童心臟手術無人接手。根據立法會文件，截至去年底，全港只有47名心胸外科醫生，當中僅12人屬於「顧問醫生」級別，亦即在該專科職級最高的醫生。而兒童醫院的兒童心胸外科團隊共有4名心胸肺外科專科醫生，分別是2名顧問醫生及2名副顧問醫生。