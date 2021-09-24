清潔外判違規「禁賽」如無牙虎　承辦商擬以影子公司成功投標

有政府外判清潔服務公司涉嫌逃避禁止投標的處罰，透過同一集團的子公司接手提供合約服務，清潔服務業職工會批評「擺明左手交右手」，質疑食環署及庫務局塞責，要求立即停止有關公司合約，並重新檢視禁投標制度。

職工會表示，萬成清潔服務有限公司因違反《職業安全健康條例》，早前被禁止競投政府服務合約至今年12月18日，惟當萬成於荃灣區的服務合約在今年4月到期後，接手的「駿誠服務有限公司」其實與萬成為同集團的子公司，而「駿誠」不但沒有因萬成被扣分而需要暫停服務，反而能繼續投標，甚至成功投得標書。

職工會引述食環署及庫務局的回覆指，食環署在評審投標者提交的標書時，已查核投標者的公司資料，並表示「駿誠」及其公司股東沒違反指定罪行而被禁止投票，並表示兩間公司在公司註冊處的公司編號不同，而庫務局則指「萬成」並非「駿誠」的股東，令「萬成」的禁制令對「駿誠」並不適用。

但職工會翻查公司註冊處資料，發現兩間公司雖然是獨立註冊，但註冊辦事處地址相同，而「駿誠」的董事黃志豪同為「萬成」的董事之一，並指兩間公司均隸屬於「萬成環球控股有限公司」，並由萬成清潔服務有限公司的黃志豪、黃創成及黃萬成共同持有，又引述控公司在3月的公告指，集團將安排另一間附屬公司取代萬成清潔，競投食環署的清潔具服務合約，以減輕對集團的不利影響。