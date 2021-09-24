長洲分區計劃大綱草圖獲得核准　規劃意向保存鄉郊特色

香港地少人多，土地規劃成為一個重要議題。城市規劃委員會今日(24日)表示，長洲分區計劃大綱草圖獲得核准，而規劃區面積約為307公頃，規劃意向為保存長洲島上的鄉郊特色、無車環境及天然景觀；而核准圖對比草圖亦有作出部分修訂，主要是把花屏路的一塊用地由「住宅（丙類）5」地帶改劃為「住宅（丙類）8」地帶，即容許增加最高地積比率等。另外，清水灣半島北分區計劃大綱核准圖亦被發還予城規會再作修訂。

根據長洲分區計劃大綱草圖顯示，整個長洲島佔約244公頃用地，長洲避風塘則佔約63公頃。而長洲相距芝麻灣半島東南面約1公里，與香港島則相距約16公里。該島中部的較低地方為發展中心區，現有的一些鄉村區、商業用途發展區及主要的社區設施大多集中於此部分。

當中作出修訂的部分為將花屏路的一塊用地，由「住宅（丙類）5」地帶改劃為「住宅（丙類）8」地帶，即是容許其發展最高地積比率由0.4增加至0.8、最大上蓋覆蓋面積由20%增至40%、以及最高可起2層增至3層。而其他載於大綱圖上的土地用途地帶包括商業、住宅、鄉村式發展、政府、機構或社區、休憩用地、康樂、綠化地帶和海岸保護區等。

至於清水灣半島北分區計劃大綱核准圖亦於同日被發還予城規會再作修訂，以反映最新的土地用途建議。