中大研究呼氣檢測　助篩查早期心臟衰竭病人

隨着全球老齡化，心臟衰竭發病率近年持續上升，對醫療系統的負擔日益增加。呼氣檢測近年成為非入侵性篩查癌症技術，香港中文大學醫學院研究團隊提出，透過分析呼氣中揮發性有機化合物的成分，可為病人檢測前期心臟衰竭的風險因子。

呼氣檢測的過程中，會呼出的氣體包含多種不同的揮發性有機化合物(VOCs)，透過結合人工智能技術，便可以透過分析呼氣的成分及含量，偵測疾病引起的代謝變化。此技術過程簡單，過往集中於檢測癌症標誌物。

中大內科及藥物治療學系助理教授馮以文醫生及其團隊發現，隨着年齡的增長，心肌會逐漸變得僵硬且無法放鬆，誘發「舒張功能障礙」，導致肺部和其他組織充血；出現此病徵或早期心臟衰竭的病人，在心臟造影能夠顯示問題前，其血液循環及呼出的氣體中，已可檢測到生化變化。

馮又指，過往的研究表明，出現早期心臟代謝異常時，代謝能量來源由脂肪酸轉變至酮和戊烷，代謝過程會釋出揮發性有機化合物，並可通過呼氣檢測技術發現，幫助高危人士及早發現，控制病情。

此研究在「全球健康長壽大挑戰」中榮獲香港賽區「催化創新獎」，並獲得資助，有望開發具成本效益的生物標記檢測平台，篩查社區中的高危長者。