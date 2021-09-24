財委會批准運房局新職位　負責航運港口管理

政府為推動海運及港口業的持續發展，並策劃與粵港澳大灣區各港口之間的協調與合作，鞏固香港國際海運和船務中心地位，運輸及房屋局(運房局)第五分科打算開設一個為期5年的首長級丙級政務官編外職位以加強海運港口局的角色，主要負責落實和實施有關政策。政府的建議雖獲財委會通過，但有議員批評政府在相關人才培訓方面配套不足，又質疑當局「淨係得個講字」，指政府缺乏全盤方案提升香港作為海運服務樞紐的競爭力。

政府指2015年所設立的首席助理秘書長與海事處緊密合作，負責推廣本港的航運業發展和制定法相關政策，惟開設職位僅為期5年，因此有必要開設另一個為期5年的編外職位，以推動香港海運業的可持續發展。

議員陸頌雄指出，人才對提升本港航運中心地位至關重要，不過該行業在本地出現青黃不接的問題，詢問當局有否推行相關措施，以確保本地船公司能優先聘請本地高級船員，及加強宣傳以吸引更多年輕人投身航運業。

運輸及房屋局常任秘書長陳美寶回應稱，人力資源發展委員會早在2019年就透過海運及空運人才培訓基金推出優化措施，獎勵考獲本地2級船長或輪機操作員的有關人士港幣1萬2000元，並以資助方式鼓勵本地公司為實習生提供職位，藉此鼓勵本地船公司聘請有資格和興趣的人加入船務業。當局亦設立了「海事專才獎學金」，鼓勵在外地修讀了本地沒有開設的海事課程的人回港投身海運業。

議員麥美娟質疑，當局僅僅開設一個職位無法處理繁重的職責，她又指香港海員工會雖是百年工會，惟工會只是海運港口局屬下一個人力資源委員會的增補成員，顯示出海運港口局的委員會裏沒有工會角色。麥質疑，當局並非重視人手和培訓，相關計劃「淨係得個講字」。

陳回應稱，海運港口局每年與業界和各個持份者舉行1至2次會議，而且旗下有3個常設委員會吸納不同方面的意見和人才。