行為遠超記者參與　自稱網媒記者違禁聚令罪成罰款

人民力量副主席「快必」譚得志，去年8月9日在觀塘港鐵站外舉辦名為「健康講座」街站，卻讓市民就「最受歡迎被制裁的官員」投票。一名自稱網媒記者的男子疑與譚得志等人聚集，事後被票控「參與受禁羣組聚集」罪，經審訊後今天（24日）在觀塘裁判法院被判罪成。裁判官屈麗雯直斥當日街站名義上為宣傳防疫，實際是政治活動。被告聲稱收取500元報酬去現場採訪，但他在直播時卻與異見人士對罵，又鼓勵市民參加街站投票，並無秉持中立，其行為「遠超一名記者的參與」，最終判被告罰款5000港元。

被告梁恩寧，40歲，被控違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》，於2020年8月9日在觀塘港鐵站A出口外參與受禁群組聚集。裁判官裁決時指，雖然被告自稱是自由記者，當時他正在採訪，故可豁免於「禁聚令」，但是其採訪違背記者的基本，不秉持中立。被告沒有從事記者的經驗或學歷專業，亦沒有記者證件，在直播中斷後仍身處聚集群眾中，反映他有份參與活動。故裁定被告是與譚得志等人聚集，參與政治活動。

辯方求情時指，被告與母親相依為命，他沒有正職，目前靠政府的傷殘津貼過活。由於經濟困難，冀法庭能夠讓被告分期繳交罰款。最終裁判官判罰被告5000港元，但准他在10個月內繳付。