11號幹線下周起展開勘查研究　目標2036年前分階段開通

為連接元朗和北大嶼山交通，政府擬建多年的11號幹線有新進展。路政署今（24日）公布，與奧雅納工程顧問簽署顧問合約，下周一（27日）就11號幹線進行勘查研究。該署目標是2036年或以前分階段開通整組主要幹道。

是次顧問合約主要包括為11號幹線的工程進行勘查工作，包括檢討以往研究的結果、審議走線及設計方案、評估工程對環境、交通、文物、土地和其他有關方面的影響、進行初步設計、監管工地勘測工程等。

路政署指，相關研究勘查範圍廣闊，包含高技術成分。該署已要求顧問在研究中考慮整體交通效益、工程所需的時間、可調用資源等因素，規劃11號幹線不同路段的落成優次，以及訂定推展模式及合約安排。此外，項目會引入合適的科技和創新的技術，務求令項目可分階段盡早落成通車，讓市民早日受惠於是項重要的交通基建。

路政署會按《道路（工程、使用及補償）條例》將研究刊憲，以收集不同持份者的意見。如相關法定程序能及早完成，項目的詳細設計及建造工程將可以盡早開展。

11號幹線是一組由藍地途經掃管笏和大欖涌至北大嶼山的主要幹道，當中包括藍地隧道、大欖涌隧道、青龍大橋及掃管笏連接路。新建幹道將連接新界西北和市區，滿足預期新界西北逐步發展所產生的交通需求，可改善屯門公路、大欖隧道和汀九橋的交通情況，並透過提升道路基礎建設，釋放相關區域的發展潛力。