中大獲批興建科研大樓　議員憂大學生欠素養　

立法會財務委員會今日(24日)通過中文大學興建綜合科研實驗大樓的項目，涉款逾14億港元。有議員關注中大在反對修訂《逃犯條例》風波中被黑暴佔領，校方如何確保校園安全，另有議員指現今的大學生欠缺愛國心、法治之心、尊師重道之心，科學家更應有此素養，否則「攞諾貝爾獎都冇用」。

議員梁美芬指自己作為中大校友，對於校內發展是愛之深、責之切，她指絕對支持校方發展高科技，但擔心港府提供公帑培養科技人才，欠缺素養的話「愈叻就走得愈歪」。梁促請中大不要與港府「推嚟推去」，應「有幾多做幾多」、正視培養學生品德。議員謝偉銓亦關注黑暴期間，中大校園被佔領，嚴重破壞校園及大學站的設施，問及校方如何確保安全，例如修定地契，令中大校園毋須開放予校外人士。

香港中文大學副校長吳樹培回應指，在黑暴事件後已聘請保安顧問作全面建議，第一層是作出入管制措施；第二層是列出校園170棟樓宇中，約有30棟因有重要資料，在策略上需特別保護，會加設閉路電視、出入管制措施等；第三層是在每間房內加強保安。吳指會與政府商討地契上的調整空間，研究不向校外人士開放校園的可能性，以及容許實施更強的保安設施。

另外，議員何君堯指十分重視科研發展，但擔心執政者在雲遊千里，例如各間大學各自為政，看不清如何整合及發展路向，只是看到「散收收」，令科研發展事倍功半。

事實上，中大於反修例風波中，因校園發生激烈衝突而被外界冠上「暴大」惡名，再加上校長段崇智未有嚴懲相關人士，惹來部分議員不滿，以致中大在半年前主動撤回此撥款項目。