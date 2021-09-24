深喉唾液樣本收集點設施簡陋　政黨質疑影響檢測準確度

港府本月初宣布，不再接受深喉唾液作為強制檢測結果；但不少市民仍會自發循此途徑進行病毒檢測，當局現時提供23個「政府場地收集點」，有政黨發現絕大部分的收集點是露天場所，而且設置的規格十分簡陋，擔心會影響樣本質量，促請當局應與民政事務局加強溝通，將民政事務處轄下的社區中心或會堂作為樣本收集點。

政黨指，今早(24日)有市民到觀塘秀明道公園(太極園地)遞交樣本，發現樣本收集處設備非常簡陋，該職員亦透露，衞生署只提供條碼機，枱及藍色帳篷則需職員自備。而且當職員收取深喉唾液樣本後，僅放入紙箱內暫存，並沒有任何覆蓋，令樣本在陽光長期暴曬，質疑會否影響檢測的準確度。

該黨又指，秀明道公園收集點位置距離約300米，就是民政事務處轄下的秀茂坪社區會堂，質疑當局為何不善用社區會堂作為收集，並建議提供足夠的設備及個人防護裝備予相關場地職員，以保護職員的職業安全及健康。