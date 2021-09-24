荃灣住宅闢地下竹館　7旬男主持15賭客被捕再收犯聚告票

荃灣警區特別職務隊人員，今日(24日)下午約1時半突擊搜查荃灣海壩街一住宅單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔，檢獲3張麻雀枱、6副麻雀、小量賭款及賭博工具。

行動中，警員拘捕一名姓翁(74歲)本地男子，涉嫌「經營賭博場所」。另外，10名本地男子及5名本地女子，年齡介乎50至80歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。所有被捕男女現正被扣留調查。

新冠肺炎疫情持續且疫情反覆，近日更有變種病毒襲港，恐有爆發第5波疫情勢頭，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。