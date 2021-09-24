教育局增幼稚園校舍裝修津貼名額　亦延長搬遷津貼至下學年

教育局今日（24日）向參加幼稚園計劃的幼稚園、幼稚園暨幼兒中心等發通函，提出多項有關幼稚園校舍的優化措施，包括於2021/22學年的校舍裝修津貼名額增至250個，並將搬遷津貼延長至2022/23學年等。

通函指，為回應業界就校舍裝修所面對的困難，教育局已在2020/21學年推行為期兩年的校舍裝修津貼試行計劃，每所成功申請的幼稚園可獲50萬元的津貼。教育局考慮到可運用的資源，會於本學年增加200個名額，合共250個名額。獲批資助的幼稚園可運用津貼，支付註冊校舍的改善或裝修工程，包括室內裝飾、修葺及裝修工程，或小型內部改裝工程，例如房間間隔或購置家具。幼稚園須於10月29日或以前將已填妥的申請表交回幼稚園行政組。

另外，教育局將搬遷津貼延長至2022/23學年，每所成功申請的學校可獲一筆過150萬元的津貼，鼓勵位處人口老化地區的幼稚園遷往新發展地區、租用私人校舍的幼稚園遷往租金較低的校舍或申請政府擁有的校舍。租金資助方面，個別幼稚園在幼稚園計劃下享有為期4年（2017/18至2020/21學年）租金寬限期，將繼續享有全額租金津貼。教育局並會將寬限期延長兩年（即2021/22及2022/23學年），讓學校逐步過渡及減輕對學費的影響，並在兩年內將資助額逐年遞減15%，並由2023/24學年開始，與其他繳付市值租金的幼稚園一樣，按「雙重」上限獲租金資助。