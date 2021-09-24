網上招募他人偷巴士錢箱　警拘主腦起贓物

今年8月至9月期間，有人在凌晨時分登上巴士偷走錢箱。警方經深入調查後，今日(24日)以涉嫌車內盜竊拘捕一名姓陳(24歲)男子，他涉嫌於上述期間，在網上招募他人多次偷走巴士錢箱。

元朗警區刑事調查隊女督察黃逸晴表示，疑犯至少與3宗案件有關，首宗發生於8月10日深夜，4輛停泊大嶼山巴士站的城巴被偷錢箱；第2宗發生於9月4日凌晨，9輛九巴在元朗朗屏邨巴士站被偷錢箱；第3宗發生於9月6日凌晨，12輛停泊元朗八鄉及屯門巴士站的九巴錢箱被盜。警方當場拘捕3名男子(29至32歲)，起回所有錢箱，並檢獲鐵鈎、鉗及手套等犯案工具，3宗案件涉款約25,000港元。

警方調查發現，3名被捕男子於網上看到招聘巴士錢箱收集員的廣告，且聯絡廣告刊登的電話，然後收到自稱巴士公司職員來電，指示他們於指定時間登上巴士收集錢箱，並相約及後時間交收。警方相信該自稱巴士公司的職員為案件幕後主腦，負責刊登招聘廣告，幕後操控應徵者犯案。

警方經調查後鎖定目標，今日上午，在葵涌一公屋單位，拘捕該名幕後主腦，檢獲巴士錢箱及開啟錢箱櫃門的特製鎖匙。警方相信，被捕主腦為巴士迷，曾於九巴任職，因此擁有九巴員工證。3宗案件共25個錢箱被偷，收集員每次酬勞為400港元。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。涉嫌在大嶼山偷城巴錢箱被捕的姓李(30歲)男子，已獲准保釋候查，須於10月上旬向警方報到。