政Whats噏：做完CEO　黃智祖接任民政局常秘

政府今日(24日)宣布高層官員調動，曾借調海洋公園出任行政總裁嘅黃智祖，將於下月12日出任民政事務局常任秘書長，接替將於明年1月展開退休前休假嘅謝凌潔貞。

黃智祖1987年加入政務職系，於2018年晉升為首長級甲級政務官。今年5月1日空降海洋公園擔任行政總裁之前，黃係旅遊事務專員。當時政府話黃嘅借調期為時半年，期間海洋公園會為行政總裁一職展開全球招聘，而黃嘅薪津則仍然按公務員編制安排。即係話黃到非牟利機構打工，但支政府嘅糧。後來海洋公園宣布委任黃嗣輝為下任行政總裁，並於8月中旬以候任行政總裁身份履新，與黃智祖進行交接工作。

至於謝凌潔貞，則由1984年加入政務職系，於2012年晉升為首長級甲一級政務官。謝凌潔貞曾於多個決策局及部門服務，2018年4月起出任民政事務局常任秘書長。公務員事務局局長聶德權指謝凌潔貞喺過去37年一直盡忠職守，對工作熱誠投入，出任民政事務局常任秘書長期間，在不同政策範疇上作出重大貢獻，包括文化藝術、青年發展以及體育及康樂等，亦肩負推動地區行政嘅重任。