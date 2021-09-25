賢學思政宣布解散　即時遣散成員及義工停止一切事務

賢學思政前發言人朱慧盈、召集人王逸戰及發言人黃沅琳已被還押候審。

自2020年5月成立的學生組織「賢學思政」，在昨日(24日)深夜宣布，因組織現時已再無運作空間，故此宣布組織正式解散，並即日起遣散組織所有成員及義工，並停止組織一切事務。

賢學思政又指出，將會開放最後一次的產品訂購，冀能將大量的剩餘貨品售出，所有貨品均自由定價，所得款項會全數支援還押成員及前成員，如還押所需的物資費用及律師費等，望能盡快渡過窘境。最後並感激各位的一路相助，願眾人能平安、珍重。

賢學思政召集人王逸戰、前秘書長陳枳森及前發言人朱慧盈，早前被落案控告串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪，上述3人已於本周二（21日）提訊，須還押至11月3日再訊，以待進行轉介區院程序。至於賢學思政發言人黃沅琳因涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪，本周四(23日)被押解至西九龍法院提訊，並將與另一宗涉及賢學思政另外3名時任成員的案件同樣轉往區院處理，其保釋申請已被拒絕，須還押至11月3日再訊，屆時會進行轉介區院程序。