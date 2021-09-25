新冠肺炎社區傳播爆發風險極高　離境者須持48小時內核酸檢測證明

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心在今日(25日)凌晨宣布，自9月25日零時起，所有離境人士須持48小時內核酸檢測陰性結果證明。應變協調中心呼籲，如非必要，切勿離境。

此外，自9月25日零時起澳門核酸檢測站24小時運作。同時，社會工作局委托明愛的匯應臨時收容中心將會開放，中心位於青洲東街34號青州坊大廈E1。因應疫情的變化，中心為有需要的人士提供臨時收容服務。

而澳門民防行動中心在昨日(24日)深夜宣布，根據新型冠狀病毒感染應變協調中心的評估，澳門面臨新型冠狀病毒肺炎社區傳播及爆發的風險極高，為防止新型冠狀病毒在澳門的傳播，保障市民生命及財產安全，宣佈自2021年9月25日零時起，澳門特別行政區進入即時預防狀態。

早前，澳門醫學觀察酒店之一的金皇冠中國大酒店，1名27歲尼泊爾籍保安經核酸檢測確診感染新冠肺炎，列為澳門第65宗確診病例，屬於第64宗確診個案的輸入關聯病例。第64宗患者是土耳其經新加坡抵澳門的土耳其籍澳門居民，本周四(23日)在中國大酒店隔離期間確診。應變協調中心稱，衛生局事後要求酒店保安、清潔及相關人員作核酸檢測，發現這名保安染疫，患者目前有輕微呼吸道症狀，已安排到公共衛生臨床中心進一步診治，並接受流行病學調查。