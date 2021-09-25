與美達成協議　加拿大終止引渡　孟晚舟登機返國

中國電訊設備供應商華為太子女孟晚舟引渡案，出現突破性發展。加拿大傳媒報道，孟晚舟周五（24日）在卑詩省最高法院，以視像形式出席在美國紐約市布魯克林區法院的聆訊時，檢方確認美國政府已與孟晚舟達成延緩起訴協議，並通知加拿大撤回引渡要求。加拿大法院同日終止引渡程序，免去孟晚舟所有保釋條件將她釋放。她已搭飛機離開加拿大，料周六（25日）晚返回中國。

報道指，聆訊庭展開後，法官一度稱呼孟晚舟為「王女士（Ms Wang）」，場面一度尷尬，法官其後修正稱呼並向孟晚舟解釋指她被指控銀行欺詐、電匯欺詐及串謀實施銀行和電匯欺詐罪，但孟晚舟隨即否認控罪，作為協議的一部分，她承認曾就華為在伊朗業務誤導銀行。

美國檢察官凱斯勒（David Kessler）確認，美國政府已和孟晚舟達成延緩起訴協議，將延緩起訴至明年12月1日，孟晚舟如履行協議內容，期限結束後檢方將撤銷起訴，惟當局未有披露協議內容，可能涉及罰款。布魯克林的代理聯邦檢察官博克曼（Nicole Boeckmann）指，孟簽署協議時，已為自己在一場欺詐全球金融機構的陰謀中扮演的主要角色承擔了責任。

檢方又指，美國司法部將通知加拿大司法部長，美方將正式撤回對孟晚舟的引渡請求，並建議以個人擔保的方式釋放孟晚舟。法官及後向孟確認她已清晰了解並同意協議的內容後，宣布接納協議。卑詩省最高法院於同日舉行聆訊，並終止孟的引渡聆訊，她即時獲釋，並可自由離開當地。

孟晚舟代表律師表示很高興達成協議，認為撤銷這一充滿偏見的起訴完全可以預料。孟獲釋後在庭外發表簡短講話，感謝社會各界對她的支持，這也是她在加拘押逾千日後，首次解除電子腳鐐出現在公眾面前。外媒引述知情人士指，孟和其保安團隊、中國駐溫哥華總領館代表共7輛車，於當地時間下午3時抵達溫哥華國際機場為她開放的特別通道，登上中國政府安排的國航CA552包機返華，料於周六晚上9時左右返抵深圳。

華為內部人士證實消息，強調按官方要求配合，最重要是確保孟晚舟平安返國，懇請外界理解。有內地官媒人士周六祝賀孟晚舟重獲自由返國，指過去1,000多天對她及國際關係來說都是顛覆性，對孟在中國政府協助下以不認罪的方式得以獲釋感欣慰，並希望國際秩序因而修復，今後再沒商務人士在國際旅行時出於政治原因被捕。中國外交部發言人趙立堅亦在社交網表示歡迎孟晚舟回家。