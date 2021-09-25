掃蕩中區深水埗無牌樓上吧　警拘44人包括假難民

深水埗警區反三合會行動組及深水埗分區雜項調查隊，昨日(24日)展開代號「虎撲」行動，於晚上約10時，突擊搜查福華街27號一單位，搗破一個懷疑無牌樓上吧，拘捕一名61歲男子，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「藏有酒類飲品可再販賣用途」、「經營無牌卡拉OK場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。

另外，單位內16名男子、11名女子及1名持雙程證的內地女子(38至74)歲，則涉嫌違反「在沒有領有酒牌的處所飲酒」及《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），警員遂將他們拘捕，並發出定額罰款通知書。行動中，警方共檢獲295罐啤酒及一批音響設備。

此外，中區警區反三合會行動組根據情報及經調查後，同日晚上約7時展開代號「風林」的行動，突擊搜查區內的酒吧，並於利源西街9至13號一單位搗破一間懷疑無牌樓上吧。行動中，一名39歲菲籍女負責人涉嫌「無牌賣酒」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」、違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被捕。

酒吧內8名菲籍女子，當中一人為假難民，另外，一名菲籍男子、一名印籍男子及4名男子(23至61歲)，則涉嫌「在沒有領有酒牌的場所飲酒」被捕，他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集） 條例》（第599G章），警方將會向他們發出定額罰款通知書。所有被捕人現正被扣留調查。行動中，共檢獲約454支酒，18個膠桶以及現金約1,000港元。

新冠肺炎疫情持續，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。