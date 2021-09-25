冚觀塘工廈違規派對房間　負責人被捕10客罰款

觀塘警區特別職務隊聯同觀塘警區雜項調查隊，於今日(25日)凌晨時分展開一項代號「勇爵」的反罪惡行動，突擊搜查區內多間派對房間；至凌晨約1時15分，警員發現一間位於觀塘道448至458號工廈的一個單位，有人在房間內嬉戲及唱歌，懷疑為營業中的派對房間。

房間內一名姓葉(19歲)男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被捕，現正被扣留調查。另外，7男3女顧客(22至30歲)，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），遭警方發出定額罰款通知書。

新冠肺炎疫情持續，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。