東方日報A1：地產商願解樓荒　等政府鬆綁

香港置業全球最難，繼一周前傳出中央官員要求香港地產界協助解決後，香港地產建設商會昨日首次舉行執委會會議，共有20多名執委參加。會後僅發表聲明，澄清沒聽聞上述消息、也沒有會員接獲內地官員上述意見。不過，該會表明，在「良政善治的新環境下」，商會及一眾會員「定必」全力支持特區政府增加土地房屋供應。聲明一出，日前大跌後趨向觀望的地產股又見下挫。市場揣測，官商可能已達成一定共識，「大家心照」，綜合分析，料發展商未來要配合政府步伐加快建屋，捐地、參加土地共享先導計劃將成常態，而業界詬病補地價政策，望及早撥亂反正、拆牆鬆綁，亦帶動未來的房策改革。

地產建設商會昨午舉行會議，吸引大批傳媒到場訪攝，新鴻基地產執行董事郭基煇、會德豐地產常務董事黃光耀、恒基地產執行董事黃浩明、華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興、麗新集團高級副總裁林顥伊、信置營業部聯席董事田兆源等均有出席。地產建設商會會長簡基富、立法會地產及建造界代表石禮謙亦有與會。

身兼香港地產建設商會執委會主席、會德豐地產主席梁志堅於會議後回應本報查詢時指出，昨有20多個會員出席會議，政府與發展商都明白香港房屋供應短缺問題，作為地產商亦不是只顧及公司利潤而忽略市場訴求，會配合政府土地供應步伐。

他指出，部分持有較多農地的地建會會員，都有捐出土地作過渡性房屋發展，也有參與土地共享先導計劃，不過發展商也要進行研究，等待政府審批及商討補地價事宜。增加供應亦不能單靠發展商，政府也要從其他途徑覓地，例如有不少鄉郊土地可尋求發展空間。據了解，會上有業界反映，即使發展商願意配合，政府也要改善審批，尤其補地價耗時太長會窒礙供應。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，地建會對土地供應的回應很正面，現時要增供應除了地產商發展私人項目外，參與土地共享先導計劃將成為未來主要途徑。然而，要開發農地並不是發展商單方面可以做到，要政府在審批上作出配合，目前商討補地價程序過於冗長，不少項目一拖就拖足3年，明顯打窒供應步伐。

他續稱，其實現時房屋供應彈性有限，一方面受制於政府體制運作，亦要視乎地產商的發展意願。他又舉例，如一個已補地價的住宅發展項目，申請放寬發展密度並獲許可後，又要再向政府商討補地價，建議住宅地可效法工廈標準補價做法，可大大節省補地價的磋商時間。

至於民間更關心的樓價前景，資深投資者陳清白直言「一切盡在不言中，大家心照」，中央多次表明要處理香港樓市問題，亦早已出手調控內地樓市，而地產股繼續下挫，經濟基調不如想像般理想。他認為，香港樓價確實太高，市民又沒有加薪，即使中央不打壓，也沒有再升條件，就算樓價回落一至兩成也相當合理。

香港中文大學經濟學系副教授兼劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，增加房屋供應不是一時三刻的事，未來樓價要視乎整體經濟，即使發展商以零成本出售土地，但二手市場的轉讓仍會按市價出售。至於地產發展商前景，他預期未必太差，因業界即使放棄住宅買賣，仍可轉做收租業務。不過，他補充，要視乎相關企業的農地儲備多少，由於要轉讓農地，將直接影響未來發展商買賣樓宇的利潤和數量。

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