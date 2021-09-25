警方食環聯手嚴打犯聚　破2麻雀賭檔拘捕24人

警方西區警區於昨日(24日)聯同食物環境衞生署（食環署）展開代號「硝煙」行動，打擊與違反限聚令有關的違例行為。行動中，警方搗破2個非法麻雀賭檔，合共拘捕24人；另外亦巡查了區內多間持牌酒吧及食肆，一共向4名牌照負責人以及15名顧客發出傳票或違反限聚令定額罰款通知書。

涉案非法麻雀賭檔均位於香港仔大道的住宅大廈，警方在場內分別以涉嫌「經營賭博場所」，拘捕2名姓謝(47歲)及姓楊(51歲)本地女負責人。單位內另外8男14女(44至80歲)則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有人亦涉嫌違反「禁聚令」，被發出傳票或定額罰款通知書。

行動中，警方在2單位內一共檢獲4張電動麻雀枱、8副麻雀以及約5,200港元現金賭款。所有被捕人士現正被扣留調查。

此外，西區警區人員及機動部隊聯同食環署人員巡查區內多間持牌食肆，當中發現有4間食肆涉嫌違規營業，4名牌照負責人及15名顧客涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被發出傳票或定額罰款通知書。

新冠肺炎疫情持續，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。