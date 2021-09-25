澳門失守通關恐押後　下午3時起啟動全民檢測

澳門凌晨(25日)公布確診多一宗輸入關聯病例，患者與昨晚(24日)公布的另一宗個案，均是在同一間檢疫酒店任職保安的尼泊爾籍男子，令當地確診病例增至66宗。社會文化司司長歐陽瑜宣布由今午3時至下周二(28日)下午3時啟動全民檢測，並呼籲市民如非必要切勿離境。

2名患者居住的大廈現被列為防控區，居民通宵落樓排隊接受檢測，回家的居民須登記才能上樓，除工作人員外，其他人只進不出，並只可維持最低限度活動。當局又公布2名患者的活動蹤迹，指他們在金皇冠中國大酒店分別任職日間和通宵保安，每日下班時都會在機場巴士站乘坐巴士回家。

澳門接近午夜宣布即時進入疫情預防狀態，指根據應變協調中心評估，澳門面臨病毒社區傳播及爆發風險極高，所有離境人士都要持有48小時內核酸檢測陰性結果證明。當局到清晨再公布，由今早6時起，經粵澳口岸出境往內地的人士，改為要持有24小時內核酸檢測陰性證明，經其他口岸出境要求不變。珠海疫情防控指揮辦公布，除跨境貨車司機、殯儀館接送人員，以及危重症醫療救治人員外，其他人員入境後需集中隔離14天。

全澳門的核酸檢測站24小時運作。教育及青年發展局要求高校及其他學校即日起暫停所有教學活動，跨境學生避免返回澳門。當地體育設施暫停開放並取消體育活動。