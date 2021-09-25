支聯會今表決解散　鄧炳強：不代表可逃避刑責

支聯會今午(25日)召開特別會員大會表決解散決議，在囚的支聯會主席李卓人及前副主席何俊仁日前發出公開信，呼籲就着當前的社會環境，認為支聯會最好的處理方案就是主動解散。保安局局長鄧炳強早上在電台節目表示，任何組織都有權自行解散，但若果組織有違法行為，並不會因為解散而不需要負上法律責任。

鄧表示，警方早前根據《港區國安法》第43條行使權力，要求支聯會提交資料，過程中有向對方提供事實及證據，而警方會根據支聯會的解釋，向行政長官會同行政會議提交詳細的報告，由行會去考慮是否接納警方的意見，撤銷支聯會的公司註冊。他又指，即使支聯會今日通過解散決議，當中可能有變卦，亦與局方主動提出剔除其公司註冊身份並無關係，兩件事可同時進行。

鄧補充，對於任何人士、團體及組織涉違香港法例，不會因解散而毋須負上刑事責任，包括其代表人亦需繼續負責。他指法例十分清晰，任何人不能受團體資助，為爭取利益進行違法行為，但參與團體發起的合法遊行則沒有影響。

他亦強調是基於事實及證據檢控支聯會相關人士，而上到法庭審訊會看到真相披露。他舉例指12名偷越邊境香港人蛇之一、「香港故事」成員李宇軒，連同律師助理陳梓華，被控串謀壹傳媒黎智英、黎智英的助理Mark Herman Simon等人勾結外國勢力危害國家安全，而陳李兩人已承認控罪，公開揭露真相，令過往兩年在香港發生的事愈加清晰。

對於中國外交部列出美國干預香港事務、支持反中亂港勢力事實清單，鄧指清單羅列的事情全部都是事實，並非「生安白造」，指港府及警方日後的工作一定會參考清單的內容。