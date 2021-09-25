谷針半年反應冷淡　80歲以上接種率僅13%　專家稱情況絕不理想

港府出盡力「谷針」半年卻進展緩慢，其中以長者比例尤甚，就算港府早前特設「長者即日籌」免預計打針，情況仍未見踴躍。香港內科醫學院院長李錦滔今早(25日)在電台節目表示，本港60至69歲長者的疫苗接種率為58%，70至79歲接種率只有39%，而80歲以上僅得13%，情況絕不理想，他指長者一旦確診感染新冠病毒，死亡率達25%，需要使用呼吸機和進入深切治療部的風險更高。

李續指，留意到有部分長者想打針，反而是子女比較擔心和抗拒，他引述巴西數據，當地80歲以上人口接種率達95%，長者感染死亡率由25%，減至13%，認為長者接種是有必要。

醫管局糖尿病服務質素保證小組委員會委員伍超明表示，糖尿病人如果確診新冠病毒，出現嚴重併發症的機會比一航患者高3倍，有數據顯示，每10名感染後死亡個案，其中4人患有糖尿病。但他亦補充指，若病人血糖過低或過高要住院、或近期患上糖尿嚴重併發症如中風和心肌梗塞等，應待病情穩定才接種，而病人接種疫苗後亦應繼續食藥，包括注射胰島素，並多留意血糖情況和多飲水。