鄧炳強冀下屆立會完成審議23條　涵蓋《港區國安法》未有內容

《港區國安法》實施已超過1年，反而多次被港府形容為「香港憲制責任」的《基本法》23條仍未立法。保安局局長鄧炳強今早(25日)出席電台節目後回應指，認為現時在回歸以來最佳時機進行第23條立法，將會進行法例草擬等基本工作，預計會交由下屆立法會進行審議。

鄧指出，港府有責任進行立法，涵蓋《港區國安法》未有的內容。他表示2003年提出立法建議的版本是起點，現時經過17年，本港社會出現翻天覆地的改變，包括在過往2年出現顏色革命、本土恐怖主義，相信市民都看得清晰，不希望情況重現，所以現時是最適當的時機進行立法。鄧指要更新法例，例如就國安法立法後，有案件陸續審判，會考慮法庭判決及判詞更新《基本法》第23條的內容，及增加適當條例應對香港發生的間諜行為。

鄧補充指，現屆立法會會期不足處理此複雜法例，期望下屆立法會會期可完成審議，而政府換屆不影響工作，現時要進行準備，開始草擬法例藍本。他認為港府未來應與社會解說清楚，要視乎屆時的實際情況決定諮詢方法。

另外，台灣殺人案疑犯陳同佳曾承諾赴台自首，惟至今仍未成事。鄧炳強指案件在台灣發生，當地政府已掌握案件的錄像證據、科學鑑證等，他認為只要台灣停止作政治操控，就能解決事情。他又表示，台灣同屬中國的一部分，香港的《刑事事宜相互法律協助條例》不適用於台灣。另外，他指警方不能確認有否為特定人士提供保護，等同不能透露是否正調查某人士。