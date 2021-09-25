黃偉綸透露公營房屋供應達標　超出長策預期

房屋供應緊張，政府每年更新長遠房屋需求推算目標，早前指公屋單位會以30.1萬為10年目標。發展局局長黃偉綸今(25日)出席活動後透露，公營房屋數字今年應再次達標，10年供應量應高出去年的31.6萬，詳情稍後再作宣布。他又樂見商界願意配合政府增加房屋供應，這是正面發展。

根據去年的《長遠房屋策略》周年進度報告推算，2021/22至2030/31年度10年總房屋供應目標為43萬伙，其中公屋單位目標為30.1萬。黃偉綸指出，過去數年公營房屋供應不斷上升，由2年前的料10年內可供應24.8萬個單位，上升至去年的27.2萬，再上升至今年的31.6萬，超出《長策》30.1萬的預期。

他預料，不久將來運輸及房屋局會公布最新數字，而「新的數字會比31.6萬更高，反映政府過去數年多管齊下開拓土地策略有成效。但他承認，該31.6萬中，有三分二是在10年的後期，政府會加快步伐，望把供應推前。

就早年《施政報告》提出擴闊發展局轄下精簡發展管制督導小組的組成和工作範圍，全面檢視發展項目審批安排，加快流程。黃偉綸表示已與業界相討，現時工作主要在8個方面，最近運輸與環境部門亦加入了督導小組，未來會再繼續擴展工作，改善法規如城市規劃、道路，只要有助加快發展管制，亦會考慮納入討論範圍。

就市區重建局公布重建油麻地及旺角地區研究，當中包括增加額外建築樓面面積，有望將人均居住面積由18平方米增至22至26平方米等。黃偉綸指項目只是開始階段，本月28日會到立法會商討，就計劃中政策方案包括地積比轉移、街道整合，都要反映在分區計劃大綱圖。