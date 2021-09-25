醫護流失率飆升　醫管局料延至65歲退休可挽留1600名醫護

醫管局主席范鴻齡今早(25日)於電台節目表示，醫管局近期離職的同事有上升趨勢，部分可能移民，亦有不少人轉職到私營機構，或達到60歲退休年齡，截至今年7月，過去1年的全職醫生流失率已升至4.9%，護士流失率升至6.7%，比2020/21財政年度的流失率分別高0.8及0.9個百分點，預料上升的趨勢會持續一段時間，因此推出延遲退休年齡至65歲及增設副顧問護師職級，冀挽留人才。

范表示，醫管局剛剛通過延長退休年齡至65歲的措施。在員工踏入55歲時，就開始與他們討論延任的工作安排，以及早部署，決定是否於60歲後繼續留在公立醫院服務，如果員工選擇延任，醫管局也讓他們選擇何時開始、服務年期等，最長可以服務至65歲，又或者可以用不同兼職形式繼續工作。

他強調，有關安排不會影響其他員工的升遷，因為醫管局會開設編制意外的臨床晉升職位重聘延遲退休的員工。他估計未來5年有大約1600位醫生、護士、專職醫療人員接受延任安排，大約佔適齡退休員工40%。支援同事則有約4000人延任。另外，醫管局也計劃增設副顧問護師的職級，改善護士的晉升階梯及挽留有經驗的人。

他續指，當局未來會不斷探討其他可行方案，來優化醫管局的人力資源政策，例如在加強員工福利和培訓方面着手，以期吸引更多人留在公立醫院服務，希望在不久的將來就可以陸續推出更多措施。