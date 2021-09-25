黎智英服刑第162天　李柱銘狂風中狼狽探監

壹傳媒黎智英先後因為3宗非法集結的案件，合共判囚20個月，至今(25日)已在赤柱監獄服刑162日；惟多罪纏身的黎，尚有涉嫌違反《港區國安法》及欺詐等案件等候聆訊，料短時間內都身陷囹圄。法庭日前更裁定在《港區國安法》下，黎不得處理財產包括股票投票權，令其在獄中無法行使被凍結的壹傳媒71%股份投票權。民主黨創黨主席李柱銘今早9時許再到監獄探監。

身穿西裝的李柱銘早上約9時15分乘搭黎智英的私家車，到赤柱監獄作公務探訪，由於當時吹起大風，弄得李柱銘披頭散髮，顯得十分狼狽，他其後急步走入院所內登記，期間未發一言。

現年73歲的黎智英多案纏身，除了前年8·18、8·31及10·1的3宗非法集結案，已作出判囚外，他另涉及其他案件包括2020年6月4日在維多利亞公園煽惑他人參與未經批准集結；隱瞞壹傳媒大樓所在地段租契條款；違反《港區國安法》涉嫌串謀勾結外國勢力等罪外；黎智英另涉及於2017年6·4集會上，在維多利亞公園內以粗言恐嚇東方男記者，涉及刑事恐嚇罪。

因發起或參與去年民主派「35+」初選人士，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，部分人同在赤柱監獄羈押，郭家麒太太今早也到場探監，並於早上10時半左右離開。