海關拘3男子涉4宗空運販毒案　檢800萬元冰毒K仔

海關於本月內在赤鱲角香港國際機場破獲4宗空運販毒案，一共檢獲8.8公斤冰毒及3.7公斤俗稱「K仔」的氯胺酮，市值一共800萬港元。海關毒品調查科經跟進調查後，於昨日(24日)分別在油麻地及葵涌拘捕3名男子(26至28歲)。

海關毒品調查科高級調查主任林圳鵬指，其中一名26歲男子於油麻地被捕，相信他為一件於本月19日由尼日利亞抵港的貨品收貨人，該件貨物報稱為護膚品，並以6樽包成一排偽裝成簇新貨物。海關在其中34個護膚品樽內，檢獲一共7.2公斤、包裝成條狀的冰毒。

經進一步調查後，海關相信該名男子亦與分別於本月13日及21日由南非抵港的毒郵包有關，兩件貨品分別報稱為文件及手袋，海關分別在文件夾的夾層及2個手袋的夾層檢獲各800克的懷疑冰毒。3件貨品部分寄運資料相同，包括收貨人資料等，相信3案互有關連，該名被捕男子已被暫控一項販毒罪，案件將於下周一(27日)在九龍城裁判法院提堂。

林續指，另外2名在葵涌被捕的男子分別27及28歲，涉嫌與一件於本月7日由荷蘭抵港的貨物有關。海關搜查該件報稱掛鐘的貨物時，在紙皮箱的紙皮夾層發現共3.7公斤懷疑氯胺酮。被捕男子現正被扣留調查，海關將繼續跟進調查上述案件，不排除有更多人被捕。