理大暴動案　3人判監5年至5年8個月

理工大學一帶前年11月連續多日發生衝突，警方在11月18日展開驅散並拘捕多人。5名被捕男子及後被控暴動等罪，他們不認罪受審，其中3人暴動罪成，當中一人另因管有索帶，被裁定管有適合作非法用途的工具罪罪成。餘下被告當中，亦有1人因管有索帶而罪成。4人今(25日)在區域法院接受判刑。暫委法官王詩麗直指，當日示威者手持不同武器，把案發地點當成戰場，彌敦道一帶熊熊火光。身處現場的警員事後形容場面混亂危險，示威者攻勢猛烈，又有警員說當晚的情況是自己執勤20年內未曾遇見。法官斷定當晚是一場大規模、暴力情況持續近2小時的暴動，判處3名被告就暴動罪名，即時監禁5年至5年8個月不等。至於管有索帶罪成的被告，則被入獄8個月。

4名被告依次為郭俊明(25歲，廚師)、姚俊暉(35歲，教師)、丁培基(28歲，送貨工人)及蔡潤庭(25歲，侍應)。他們被控在2019年11月18日，於佐敦加士居道與佐敦道之間的彌敦道一帶參與暴動。郭及姚另被控管有適合作非法用途的工具，郭被指管有37條膠索帶，姚則被指管有1把剪刀及7包膠索帶。

法官首先引述各被告的求情，指郭早年喪父，由母親獨力養大，他在中一輟學後，開始工作養家，擔心自己入獄，會連累弟弟被迫放棄學業。姚在專上畢業後經營補習社，他是家中獨子，父親已經離世，使他成為家庭的經濟支柱。丁是中一的教育程度，曾是隱蔽青年，他與父母關係疏離，一直跟祖父母同居，祖父在求情信中冀丁服刑後，能夠老實做人。蔡則在求情信中認錯，希望能早日出獄照顧母親。

惟法官量刑時強調，即使被告背景淒涼，但是判刑仍須打擊罔顧法紀、危害社會及警察安全的行為。案發當晚8時許，數以百計示威者於佐敦一帶集結，他們向警方掟汽油彈及硬物，亦有示威者附近築起竹陣及縱火。有警員在圍捕示威者時，遭蔡用汽油彈攻擊。事後警方在加士居道上搜出19支汽油彈及弓箭。法官考慮3名被告當日刻意在現場，顯然有目的去破壞，故判處郭、丁及蔡分別入獄5年2個月、5年及5年8個月。另指姚在本案情況與其他同一類型案件是不能相提並論，故判囚8個月。