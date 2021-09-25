東龍洲設深海網箱養殖場　智能管理助漁業轉型

本港漁業日漸式微，漁護署新設立「深海網箱養殖示範場」，配合智能化設備管理，提升生產效能。食物及衞生局局長陳肇始今日（25日）發表網誌，提到早前到訪東龍洲的深海網箱養殖示範場，場地面積約2,500平方米，有效養殖水體容積約為1.1萬立方米，相當於4個標準泳池，可同時養殖300噸海魚，同時配備現代化設備，養魚量遠較傳統養殖方法高。

陳表示，為引領本港海魚養殖業向現代化及可持續養殖模式轉型，改善產能及魚產品質量，漁護署設立了配備現代化設備的海產養殖示範場。示範場亦可通過為業界及有意投身養殖業的人士提供培訓實習，栽培新血。該署亦會協助拓展魚產品的營銷推廣，以一條龍的策略為養殖漁業拓展新出路。

陳指出，示範場由漁護署邀請富有相關經驗的中國水產科學研究院南海水產研究所，按香港選址海域條件設計。她指，東龍洲一帶風浪大、水流急，可減低紅潮造成損失，亦有助魚類生長。

示範場主體為鋼質全焊接結構，由鋼質桁架連接具浮力的鋼質箱體組成，採用5點錨泊定位系統繫固，遠較傳統木製浮排堅固耐用，具有抗風、抗流、抗浪力強，及可大規模操作等優點；亦可配置智慧化管理設備，實時監控、實時水質監測、自動投餌、以風力和太陽能發電等，透過數據收集、分析和有效管理，減低魚類發病率及損耗，節省日常營運人手。

她又指，漁護署已初步選定4個地點以指定為新魚類養殖區，包括香港東部的黃竹角海、外塔門、大鵬灣及南部的蒲台，總面積約600公頃。部分選址可供發展現代化近岸養殖，亦有部分適合採用先進養殖模式或外海養殖技術包括半潛式桁架深水網箱，以增加產量及抗風浪能力。當局已展開法定環境影響評估研究，預期明年完成。