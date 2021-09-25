外交部列美國亂港清單　李家超陳茂波表態支持

中國外交部昨日(24日)列出美國干預香港事務、支持反中亂港勢力事實清單，港府發聲明表示支持，政務司司長李家超及財政司司長陳茂波今日(25日)分別表態。李指支持外交部「義正辭嚴，直斥其非的做法」，而陳則認為清單有助社會認清香港身處的複雜國際形勢，以及外國欲以擾亂香港作為遏制國家發展的手段。

李家超在網誌中表示，國際社會及香港市民都可從清單認清事實真相，看清楚美國為自身政治利益，圖謀打擊中國，違反國際法，干預香港內部事務，並嘗試以所謂制裁威嚇香港特區官員，強調這些圖謀不會得逞，香港官員只會更加堅定。

李又重申，制定《港區國安法》及完善選舉制度，讓香港長治久安，長期繁榮穩定，堵塞了香港在維護國家安全方面的法律漏洞之餘，實行「愛國者治港」原則，防止外國代理人進入管治體制，香港開啟了由亂轉治、由治及興的新篇章。

而陳茂波同日在社交專頁表示，國家安全對每個國家也是頭等大事，美國干預香港事務的行為，反映其雙重標準和霸凌作風，又認為警惕防範外國干預，保護國家安全，確保「一國兩制」的落實不變形、不走樣，香港的長期繁榮安定才有最大的保障。