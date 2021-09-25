今增9輸入病例　另14歲女抵英後證染疫　淺水灣華景園居所納強檢

新冠肺炎疫情緩和，​衞生署衞生防護中心公布，本港今日(25日)新增9宗輸入病例，患者分別自英國、印尼、新加坡、哈薩克、尼泊爾、巴基斯坦及塞爾維亞抵港，除1名9個月大的確診男嬰(個案編號：12191)外，其餘8名患者均已接種新冠疫苗。由於本地維持零確診，衞生防護中心今日不召開疫情記者會。截至現時，本港累計確診個案12,186宗。

中心公布，正調查一宗外地確診個案，涉及一名無出現病徵的14歲女病人，居於淺水灣南灣道61號華景園1座。她於9月5日在香港進行檢測，結果呈陰性，即未有染疫。她乘搭航班CX251於9月8日由香港前往英國。中心本周一(20日)接獲英國衞生當局通報，病人9月10日於英國抽取的樣本測試結果呈陽性，即驗出新冠病毒。病人於7月29日及8月21日於香港接種兩劑由內地及德國共同研發的復必泰疫苗。

中心正繼續與英國衞生當局跟進個案，個案的流行病學調查和追蹤仍在進行中，為審慎起見，她於潛伏期在港曾居住的地點已於昨日(24日)納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在指定日子或之前接受強制檢測。