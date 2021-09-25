政Whats噏：早知唔辭職？　前公民黨陳琬琛黃家華成指標

早前政府放風指任何涉及去年民主派初選，曾已黨的名義簽署「墨落無悔」聲明嘅區議員，不論該區議員是否已退黨，一律將會喺宣誓中被取消議員資格(DQ)。不過喺尋日嘅九龍區區議員宣誓，前公民黨黨員、深水埗區議會副主席伍月蘭就順利過關。如此一來，早前一眾已退黨區議員豈不是白白辭職，要呻笨？

去年民主派初選期間，抗爭派發起「墨落無悔」聲明，表示會運用《基本法》賦予立法會權力否決財政預算案，令行政長官回應「五大訴求」等，但誰知此聲明其後就話可能成為政府DQ區議員嘅把柄，又指就算退黨都難逃一劫，而當時公民黨及新民主同盟嘅成員，就以黨名義簽署。

只不過轉個頭，既係前公民黨黨員，又曾簽署墨落無悔聲明嘅伍月蘭就成功過到骨，伍事後話原本預期自己有機會衰，認為政府對「紅線」有多重考慮，又再三重申自己並唔認同墨落無悔聲明，而且唔知黨簽咗聲明，形容自己好愛國。

對於伍月蘭成功宣誓，一眾早前退黨跟住辭去區議員職務嘅前黨友又點睇呢？會唔會後悔，早知係咁就唔辭職啦！有前區議員就笑言，都冇得咁諗，分析話伍月蘭同佢哋退黨時間相差甚遠，伍早喺去年8月已經退黨，但其他人就喺落實區議員宣誓前，即係今年6月前後先陸續宣布退出。退黨時間係其一，其二係伍過去曾公開表明唔認同墨落無悔聲明，相反其他人就冇，故此認為兩者不能相比。

不過，未有請辭嘅前公民黨區議員除伍月蘭外，仲有荃灣區議會主席、梨木樹東選區區議員陳琬琛；荃灣梨木樹西選區議員黃家華；荃灣南選區議員陸靈中以及沙田秦豐選區陳諾恒。有關人士就指，陳琬琛、黃家華先係指標性人物，佢哋曾以黨名議簽署聲明，但就冇借出議辦作初選票站，不過新界仍未進行宣誓，最終能否過關就拭目以待。

當然都要睇埋仍未退出公民黨嘅沙田區海嵐選區陳珮明嘅最終命運。呢批前公民黨區議員若然過到關，成功不被DQ，未來可能喺其他選舉中仍有機會，但如果被DQ，其他人參政機會都相當微啦。