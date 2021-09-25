政Whats噏：葉劉淑儀細數旗袍珍藏　梁頌恆著孖煙囪開會

身為政治人物，衣冠楚楚唔少得！議員葉劉淑儀日前喺社交網站上載一輯身穿旗袍嘅照片，因網友反應熱烈，今日(25日)佢就細數多年來嘅旗袍珍藏，當中有兩套距今已逾廿載，能夠保存咁耐不單夠晒環保，身材不變仲著得落就更難得！另一邊廂，流亡美國嘅前議員梁頌恆就西裝骨骨咁出席視像會議，但睇真啲，佢下身只係著孖煙囪，都可謂觀音頭掃把腳囉。

葉劉淑儀談論旗袍如數家珍，佢話喺九七年度身訂造一套粉橙色旗袍、及一套粉紅色旗袍，當年6月30日就着住前者出席主權移交儀式；後來荷蘭女王訪港，佢就穿上後者，當時仲坐喺王夫旁邊添。至於另一套幾乎人人讚好嘅紫色旗袍，係佢十多年前到杭州旅遊，喺當地以數百元人民幣購入，可謂價廉物美。但另一套白底紅花旗袍因本地品牌嘅關係，售價就比較昂貴。葉劉又話，近年訪港外賓極少，着旗袍嘅機會唔多，加上老師傅好多都退休，入口歐洲布料嘅公司亦不復存在，佢慨嘆旗袍嘅故事，某程度上亦反映香港近年盛衰。

至於梁頌恆，就應邀透過視像會議，出席哥倫比亞大學兄弟會一個有關中國嘅討論會。佢當然會把握呢個機會，講下點樣利用香港反制中國等手指拗出唔拗入嘅「偉論」。對住鏡頭，穿上黑色西裝外套嘅梁頌恆正襟危坐，但鏡頭影唔到嘅下半身，就著住孖煙囪清晰展露一對飛毛腿！雖有網民質疑佢條短褲到底係唔係底褲，但佢就喺社交網站頗為霸氣咁留言話「Fashion嘅嘢，你識條鐵咩！」