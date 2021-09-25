蒲公英下周一升呢超強颱風　明料狂風雷暴　「獅子山」或襲港

即將踏入10月，但香港風季仍未完結，根據天文台最新熱帶氣旋路徑圖所見，再有熱帶氣旋集結於香港附近水域，其中，颱風「蒲公英」將於未來數日橫過西北太平洋，並逐漸增強，最快於下周一(27日)「升呢」為超強颱風，續漸增強後大致向日本方面移動，最高持續風速甚至達到每小時205公里，幸與本港相距甚遠，料對本港影響不大，但本港明日(26日)仍將風雲變色，明早驟雨較多及有狂風雷暴，市民外出記得帶雨具。

本港下午4時，颱風蒲公英集結在沖繩島之東南約1,390公里，預料向西北偏北移動，時速約10公里，橫過西北太平洋，並逐漸增強。至於熱帶低氣壓「電母」早前較接近香港，本周四(23日)於本港800公里範圍掠過，現已轉向越南，並於中南半島登陸後減弱為低壓區。另外，值得留意的是按照颱風命名規則，下個襲港的颱風名稱由本港提供，將被命名為「獅子山」。

高空擾動會在明日為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴，同時，影響中國東南部的偏東氣流會逐漸緩和。預料下周大部分時間廣東地區風勢微弱，天氣酷熱。此外，熱帶氣旋蒲公英會在未來數日橫過西北太平洋，並逐漸增強。

預測今晚漸轉多雲，有幾陣驟雨，明日早上驟雨較多及有狂風雷暴，氣溫介乎26至31度。吹和緩偏東風，初時離岸風勢間中清勁。展望隨後數日大致天晴及酷熱。預料下周大部分時間廣東地區風勢微弱，天氣酷熱。