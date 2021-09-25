數十快艇聚港珠澳大橋下狂飆　疑海上螞蟻接單搬貨到內地

香港西面水域走私情況令人關注，東網早前報道，自新冠肺炎疫情後，陸路口岸只作有限度開放，令不法集團經陸路走私貨物到內地的路線已截斷，近年轉為經海路走私，由於大嶼山西面靠近珠海，每逢深夜，配備高速馬力的大飛船隊便會經由泊在沙洲及機場附近一帶的躉船或漁船取貨，之後快速駛往內地落貨，昨日(24日)網上瘋傳片段，拍攝到大批大飛日間在港珠澳大橋橋墩下方飆艇，期間海面湧起白頭浪，場面壯觀。

該短片由前外籍警官「Les Bird」昨晚上載，拍攝地點在機場水域對開，片中見到數十隻快艇從港珠澳大橋高速駛至，期間發出強勁摩打聲，海面濺起白頭浪，這些快艇多由一人駕駛，分別是灰色及藍色，艇身不覺有船身號碼，海面上的其他船隻，如漁船，亦被快艇濺起的浪花弄致船身搖晃，之後艇隊向遠方駛走。

據了解，走私集團利用這些俗稱「海上螞蟻」的快艇走私貨物，日間停泊在港珠澳大橋橋墩下，當有「柯打」時，才會駛往附近海面的躉船或漁船取貨，包括貴價海鮮食材及高價電器等，之後以高速駛向內地落貨，現時每日有多達數十艘懷疑走私艇停泊在該橋墩一帶，而海關及警方，近兩年破獲的海路走私案，所涉及的案件數目及貨值，均呈上升趨勢。