疫情隨時爆居民要逃亡　關閘現人龍　旅客檢測站等到跌傷

新冠肺炎疫情持續，澳門繼上月初有1家4口染疫後，時隔約個半月當地防疫再度失守，昨日(24日)1名於隔離酒店工作的尼泊爾籍保安證實中招，澳門政府今日(25日)凌晨公布進入「即時預防」狀態，要求當地居民接受全民檢測，所有離境人士亦須持48小時內有效的無染疫檢測證明。

澳門關閘口岸隨即有大批市民、旅客離境，治安警表示，口岸通關情況暢順，平均通關時間為15分鐘。澳門各檢測站亦大排長龍，其中國檢醫務中心於下午高峰時，最多有800人排隊檢測，等候時間長達4小時，更有1名等候檢測的內地旅客等候檢測期間不慎跌倒，要送往鏡湖醫院治理。

澳門關閘口岸湧現離境潮，截至傍晚7時，仍有大批市民和旅客手持行李或拖着行李篋等待離境，人流有增無減，亦未有採取分流措施。當地警員雖已在口岸駐守和協助通關，但仍有不少旅客因未獲得檢測結果而滯留當地。有等候離境旅客表示，自己與家人來澳門旅遊，今午約12時已完成檢測，目前仍在等待檢測結果，一旦取得證明就會馬上離開。

有平日大多在內地居住的澳門居民表示，得悉當局宣布通關新規定，決定到內地收拾物品後再返回澳門。另有人擬用超出時限的檢測結果「博大霧」通關，遭檢查的警員攔下。

澳門當局繼上月初再次因應疫情要求當地居民接受「全民」檢測，根據衛生局公布的各採樣站情況，截至今晚7時，有6個自費檢測站等候時間顯示為紅色，即需等候超過1小時，其中國檢(澳門)醫務中心最多人排隊，東網記者下午5時登入檢測預約系統，發現該檢測站最多達800人等候檢測，等候時間更長達4小時，至晚上7時後人流回落，但仍有400人排隊及等待約1小時。

更有排隊等候檢測的旅客受傷，當地消防部門表示，事發約今午5時，58歲的女傷者因不慎跌倒右腳踝挫傷，須由朋友陪同送往鏡湖醫院，當時清醒，傷勢亦穩定。