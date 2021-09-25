紅磡低息貸款詐騙集團案　警再拘5人包括骨幹成員

警方在今年9月9日於紅磡搗破一個詐騙集團的控制指揮中心，拘捕集圑女主腦等7人。灣仔警區重案組經進一步調查後，在9月15日至24日期間，於全港多區再拘捕4名男子及一名女子(18至26歲)，涉嫌「串謀詐騙」被捕。

初步調查顯示，案件至今有32名受害人，損失約86萬港元現金。而潛在受害人數目估計多達428人，行動成功阻止其中396名人士受騙，若騙徒成功得手，估計涉及金額高達850萬港元。

警方表示，相信是次行動已成功瓦解一詐騙集團，被捕男女當中包括該詐騙集團骨幹成員。而4名被捕男子現正被扣留調查；另一名被捕女子則已獲准保釋候查，須於10月上旬向警方報到。案件仍在進行中，不排除會有更多人被捕。

當日警方突擊搜查大環道25至37號一工廈內的隱蔽式單位，搗破該詐騙集團的控制指揮中心，拘捕集圑女主腦等4男3女(18至36歲)，涉嫌「串謀詐騙」。據悉，該中心運作約2個月，專門以傳銷電話致電給受害人，訛稱協助申請低息貸款，並假扮不同角色騙取信任。而歹徒只騙取等同貸款金額約一成的款項，藉此減低受害人戒心。由於涉事單位設有多重門，保安性強，為防歹徒有機會毀證，特別出動「飛虎隊」協助破門，成功將集團瓦解。