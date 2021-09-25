疫下陸路不通　走私轉行水路　去年檢貨物價值飆逾4倍

今日(25日)警方水警快艇在香港西部水域、沙洲對開追截走私快艇期間意外反艇，船上1名女警墮海失蹤，引起社會關注走私問題。據資料顯示，過去2年水警針對海上走私的執法數字有所上升，去年檢獲的懷疑走私貨品估計市值，更達到前年的逾4倍。警方表示，水警總區會繼續按照實際情況及需要，靈活作出調配及採取適當行動。

據警方的資料顯示，今年頭8個月水警總區共進行了735次反走私行動，檢獲估計市值約9,691萬港元的懷疑走私貨品，拘捕了46人。而在去年，警方則檢獲了估計市值約3.7億港元的懷疑走私貨品，較去年的約6,590萬港元上升了逾4.6倍。警方在去年就此拘了66人，較前年的27人上升了1.4倍。在檢獲懷疑走私凍肉方面，去年的數量與前年相若，惟前年所檢獲凍肉數量達到約218公噸，是2018年約85公噸的約1.6倍。

警方表示，水警總區一向有足夠的船艇、裝備和能力去打擊海上非法活動，亦一向致力打擊在香港水域內發生的非法活動，不時於香港水域內巡邏，截查可疑船隻，並積極協助其他部門採取執法行動。水警總區亦會與相關的香港及內地執法部門保持聯繫，交換情報。當接獲有關懷疑海上走私活動的投訴，警方會立即派員調查。

對於進入香港水域的內地船隻，水警人員會根據有關船隻進入香港水域的意圖，並考慮引用香港法例115章《入境條例》賦予的權力，向有關船隻上的人發出「拒予入境通知書」拒絕其入境及即時押解離開香港水域。另外，根據《進出口條例》，任何人若輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬港元及監禁7年，市民切勿以身試法。