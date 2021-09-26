近民居棕地現鋁廢料堆場　粉塵瀰漫有噪音　環保署稱無超標

本港房屋供應一向短缺，但實際港府任由大量可供建屋的棕地，被人濫用來做厭惡性工業用途，甚至淪為洋垃圾堆場。環團發現元朗鳳降村內有兩個處理金屬的棕地工場，其中一個更位於民居旁邊，該工場將懷疑進口鋁廢料分揀攪碎，過程產生震耳欲聾的打樁式噪音之餘，現場更如沙塵暴般瀰漫着大量粉塵及濃烈嗆鼻的的燒膠味。附近居民飽受滋擾長達3年，多番向政府部門投訴卻不果。環保署證實收到至少10宗相關投訴。環團批評當局懶理棕地亂象，加上罰則過輕，毫無阻嚇力。

環團綠色和平早前發現本港有至少35個棕地工場涉嫌違規發展，當中元朗有工場回收並處理進口鋁廢料牟利，攪碎後的金屬更堆疊出多座高達8至9米的巨型垃圾山。但棕地亂象未有隨着事件曝光而獲得解決，綠色和平本月再度前往元朗，發現區內鳳降村有兩個棕地回收場涉及處理金屬廢物。

其中一個工場位於鳳降村內屋苑「翠影軒」旁邊，自2018年起營運，場內疑進行鋁廢料破碎及分揀工序，大型機器的運輸帶將鋁廢料碎片傾倒入目測最少6米高的巨型金屬斗後再運走，現場傳出震耳欲聾的打樁式噪音，儀器測出介乎74至77分貝，相當於置身交通繁忙的道路旁邊。除噪音外，現場更瀰漫大量粉塵，附近樹木的樹葉都被染成灰色。本報記者隨該環團到場視察時，更聞到有强烈的異味，逗留逾一小時後感到不適，而該工場的工人更佩戴俗稱「豬嘴」的工業用口罩工作，可見現場空氣渾濁。

附近工作的胡生指，該工場持續噴出白色粉塵，令周遭如同有沙塵暴般白濛濛一片，更不時見到工場冒煙，甚至傳出陣陣燒膠及燃燒柴油味道，他懷疑工場透過溶膠來提取電器中的金屬，擔心工場的粉塵含有金屬微粒，危害健康。他稱，由於氣味非常難聞，自己平日工作亦會感到頭暈不適。

同樣於附近工作的陳生稱，工場產生的廢料有增多趨勢，他有感空氣污染令自己身體變差，洗澡時發現鼻子流出黑色分泌物，最終只好提早退休。他指，曾多次向環保署投訴，但僅獲回復未見違規，但事實上該工場於晚間仍無間斷運輸廢料，持續製造噪音。

居於離工場不足500米的李小姐更指，工場於周末亦有營運，她多次目擊進出工場的貨車，其貨斗都沒有上蓋，導致車上廢料經常掉到馬路，她曾因踩中路邊廢料而滑倒，導致腰骨受損。她又指，自工場營運後，家中只能開冷氣過濾空氣，否則不能呼吸，同時需每星期清理隔塵網，反映空氣污染問題嚴重。

綠色和平項目主任陳可淳批評政府未有善用棕地來建屋，反而填海建明日大嶼，對棕地亂象土地「隻眼開隻眼閉」，而且相關罰則寬鬆，任由涉事者違規發展，如同無牙老虎。

環保署回覆指，過去3年就翠影軒回收場收到8宗噪音投訴，派人到場測量後無發現超標，該署已提醒負責人盡量避免於週六日及晚上施工。至於同村另一個回收場，該署過去1年收到2宗空氣污染投訴，派人視察發現該處有金屬儲存場地，若物料堆處理不善會產生塵埃，已法例向負責人發出空氣污染消減通知，要求於限期內完整遮蓋物料堆。

規劃署表示，翠影軒工場雖然位處「住宅（丁類）」地帶，土地現被用作工業用途，但相關用途於發展審批地區圖首次刊登憲報前已經存在，故不算違規。至於同村另一個棕地回收場，該署指相關工場位於《洪水橋及厦村分區計劃大綱核准圖編號S/HSK/2》上的「政府、機構或社區」地帶及「鄉村式發展」地帶。經調查後，該署已於本月23日根據《城市規劃條例》，對相關人士發出「強制執行通知書」，要求中止在有關場地上的違例發展。