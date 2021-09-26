觀塘工廈派對房間犯禁　警拘負責人票控17客

觀塘警區反三合會行動組及情報組，根據情報及經深入調查後，昨晚(25日)約9時展開代號「犁庭掃穴」及「勇爵」的行動，突擊搜查區內多間表列處所，並於開源道55號一個單位搗破一間違規經營的派對房間。

行動中，一名姓林(42歲)女負責人涉嫌違反「《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）」被捕，她已被扣留調查。

另外，單位內7名女子及10名男子(27至32歲)，則涉嫌違反「《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）」，警員遂向他們發出定額罰款通知書。

新冠肺炎疫情持續，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。