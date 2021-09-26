平治衝斑馬線險撞母女　網民籲打1823熱線聲討惡司機

罔顧道路安全，惡司機衝斑馬線聲大夾惡惹網民聲討！昨晚(25日)深夜時分，有網民在社交網站上載一條令人髮指的車Cam短片，片長約1分05秒，拍攝時間在昨日下午4時55分，地點為大圍積存街一道斑馬線。

片段開始，見拍車Cam片的私家車駛至上址斑馬線前，緩緩停在慢線；適時一名女子拖着女兒橫過斑馬線，當兩人步至路中央時，突然有一輛自訂車牌的平治房車，沿快線疾衝而過，千鈞一髮間，幸女子有留意路面情況，與女兒及時停下腳步，否則後果堪虞。

其後，涉事平治駛至近城河道前，亦一度亮起死火燈後停低，而手臂有紋身，年約30歲的男司機，疑因遷怒拍車Cam片的私家車司機，在斑馬線前突然收慢車速；他嘴裏叼着一根香煙，口罩褪至下巴落車，聲大夾惡指罵對方。

此時，捱罵司機亦落車與紋身惡司機理論，並稱：「嗰度斑馬線嚟架嘛，咁人哋停喺度，我又唔係dup停特登，已經打咗死火燈話畀你知我停低。」紋身惡司機聞言隨即質問對方：「喺咪玩嘢呀？」正當兩人各執一詞之際，平治後座一名男子打開車門了解情況；惡司機怒睥對方車牌後，返回車上驅車離去。

有網民留言聲討惡司機，「1823(政府熱線)x1000，呢啲馬路炸彈不能放過」、「仲好意思落車，不過都好，影到佢真樣子無得搵人頂」、「放佢一馬等於禍害人間。樓主救人一命勝造七級浮屠。」、「1823，將這個司機繩之於法！」、「講多都晒氣，直接1823啦，等上庭個官慢慢同佢講」、「行人真係行快幾步都RIP…拜托(託)一定要1823+錄口供，馬路炸彈一個都嫌多」。