東方日報A1：加國軟禁3年　孟晚舟獲釋返華

與美國及加拿大經歷接近3年拉鋸，中國電訊設備商華為太子女孟晚舟引渡美國受審一案在美方妥協下畫上句號。孟晚舟與美國司法部達成延後起訴協議，加拿大法院宣布終止引渡程序，結束長達1,028天軟禁日子。她於本港時間昨登上中國政府包機返國，讚揚「沒有強大的祖國，就沒有我今天的自由」，最終晚上9時49分左右抵達深圳寶安國際機場。中國官媒形容，孟晚舟回國是中國人民重大勝利。

49歲的孟晚舟昨日在加拿大卑詩省最高法院透過視像，出席美國紐約布魯克林聯邦法院聆訊，期間否認多項銀行欺詐等指控，但承認曾就華為在伊朗業務上誤導銀行。根據延後起訴協議，美國於明年12月將撤銷起訴，但前提是孟晚舟滿足法庭設定的某些條件，包括不挑戰美方任何事實指控，也有可能涉及罰款。

至於控方則指，美國司法部會通知加拿大撤回對孟晚舟的引渡請求，建議透過個人擔保方式釋放孟晚舟。因應美方舉動，卑詩省最高法院同日舉行聆訊，宣布終止引渡程序，代表孟晚舟即時獲釋，並可自由離開當地。

當得悉逾千天被軟禁生涯得以結束，孟晚舟在庭外發表簡短講話，亦是她被拘留後首次在解除電子腳鐐情況下出現公眾面前：「過去3年我的生活翻天地覆，對作為妻子和母親的我來說是破壞性的時刻。但我相信每一朵烏雲都有一線希望，這真的是我人生中一次寶貴的經驗，我絕不會忘記來自世界各地的人所有祝福。」

至於華為亦發表聲明表示，期待孟晚舟盡快安全回國，與家人團聚，強調公司將繼續在美國法院的訴訟中維護自己權利。孟晚舟其中一位律師泰勒（William W. Taylor, III）則強調，孟晚舟沒有認罪，期待相關指控14個月後獲得完全撤銷。

外媒引述消息指，孟晚舟、保安團隊及中國駐溫哥華總領館代表一共7輛車於本港時間昨日早上6時左右抵達溫哥華國際機場。孟晚舟在機場與相關人士擁抱道別，並叮囑對方照顧其團隊，最終登上中國政府安排的中國國際航空編號CA552包機回國。

在返回中國途中，孟晚舟在機上發表感言，指自己在引渡案聆訊期間不知歸途何處，一次次墮入深淵，又一次次闖入暗夜，讓她輾轉難眠亦更刻骨銘心，但與其掙扎倒不如衝出陰霾。她最後「祝願祖國母親生日快樂」，又指「回家的路，雖然曲折起伏，卻是世間最暖的歸途」。

至晚上9時49分左右，接載孟晚舟包機抵達深圳寶安國際機場。大批戴上口罩的孟晚舟支持者在停機坪等候，除揮舞手中五星旗，亦拉起「歡迎孟晚舟女士回家」橫額，現場更設置了紅色登機橋及紅地氈。

數名防疫人員進入包機後，孟晚舟相隔不久在群眾簇擁下身穿紅色長裙現身。她在回國感言中稱「祖國我回來了」，感謝國家領導人關心每一位中國公民的安危，又稱「信仰如果有顏色，一定是中國紅」。據報她需按當地目前「14+7」入境隔離政策，先集中隔離14天，再接受為期7日不限制外出的屋苑管理。

在北京，中國外交部發言人華春瑩昨日強調，中方在孟晚舟事件上立場是一貫、明確，事實亦早已充分證明，該案是一宗針對中國公民的政治迫害事件，目的是打壓中國的高技術企業。與此同時，中國官媒指孟晚舟回國是黨中央堅強領導結果，沒有任何力量能夠阻擋中國前進的步伐。

加拿大因應美方要求，2018年12月1日在溫哥華機場逮捕孟晚舟。美國政府指控她在華為與伊朗的交易上誤導滙豐銀行，2013年向對方簡報時隱瞞華為與子公司Skycom的關係，令銀行違反美國對伊朗的制裁。孟晚舟涉嫌干犯欺詐罪，美國要求加拿大引渡孟晚舟受審。

此後，孟晚舟與加拿大展開漫長法律戰，遭勒令在當地住處生活。在孟晚舟重獲自由後，加拿大總理杜魯多稍後亦證實，兩名遭到中國扣押的加國公民康明凱及斯派佛已經獲釋，並在駐華大使鮑達民（Dominic Barton）陪同下回國。

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