反黑組搗破紅磡工廈無牌樓上吧 拘負責人及12客

兩個多月前警方亦在工廈搗破一間無牌樓上吧。

九龍城警區反三合會行動組，根據線報及深入調查後，今日(26日)展開代號為「犁庭掃穴」的反罪惡反三合會行動，突擊搜查區內的工業大廈、商業大廈及多間娛樂場所，並於紅磡民樂街21號工廈一個單位，搗破一間懷疑無牌樓上吧。

警員拘捕一名姓游(46歲)男負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所規例》（第599F章）。酒吧內的9名男子及3名女子(15至46歲)，亦涉嫌「在沒有領有酒牌的場所飲酒」被捕。他們同時違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。所有被捕男女已被扣留調查。行動中，檢獲492罐啤酒，總值約5,000港元。

兩個多月前，九龍城警區反三合會行動組亦在該工廈一單位，搗破一間懷疑無牌樓上酒吧，拘捕一名31歲男負責人及7名男子及4名女子(14至31歲)。並檢獲約570罐啤酒及一批烈酒，總值約9,000港元。

新冠肺炎疫情持續，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。